"Фантастически": в Карпатах ударило 23°C мороза (фото)

Так выглядит сегодня станция спасателей на горе Поп Иван Черногорский.

Сегодня утром, 24 января, на горе Поп Иван Черногорский, где расположена станция карпатских спасателей, ударило 23 градуса мороза. Утреннее фото обледенелой станции чрезвычайники опубликовали на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 08:10 ч. 24 января 2022 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северный, 10-11 м/с., температура воздуха -23°С", — говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Под этим сообщением пользователи соцсетей не сдерживали своего удивления морозным утром на горе:

Красота и величие.

Прекрасно!

Холодом повеяло с фото.

Самая настоящая зима! Доброе утро!

Чем они там греются?

Фантастически!

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