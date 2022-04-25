"Фантазии ФСБ": СБУ отреагировала на "задержание неонацистов", желающих "убить" пропагандиста Соловьева

В РФ заявили о "задержании неонацистов", которые якобы хотели убить одного из основных российских пропагандистов Владимира Соловьева по заказу СБУ. В украинской спецслужбе отреагировали на "новые фантазии" ФСБшников.

В Службе безопасности Украины сообщили, что с "интересом ознакомились с очередным "креативом" ФСБ РФ, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ.

В этой связи в СБУ заявили, что не намерены "всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории".

"В. Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом — российским аналогом Геббельса — который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины", — отмечают в спецслужбе Украины.

Также в СБУ добавили, что у них нет никаких планов по убийству Соловьева.

"В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", — подытожили в Слубже безопасности Украины.

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