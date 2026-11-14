"Фантомы" появятся еще в двух областях Украины: как они будут штрафовать водителей

«Фантомы» / © Алексей Билошицкий

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С 16 ноября специальные автомобили патрульной полиции «Фантом» заработают на дорогах Львовской и Одесской областей. В первую очередь, их будут направлять на наиболее аварийные участки, где водители часто превышают скорость и создают опасность для других участников дорожного движения.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Полицейские «Фантомы» на дорогах Украины: как работают автомобили

Как поясняют в Министерстве внутренних дел Украины, «Фантомы» — это служебные автомобили патрульной полиции, внешне почти не отличающиеся от обычных машин. Водители могут даже не заметить, что рядом движется автомобиль с комплексом автоматической фиксации нарушений.

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По информации МВД, внутри таких автомобилей установлено специальное оборудование, которое измеряет скорость транспортных средств, распознает номерные знаки и передает информацию в систему автофиксации.

«Комплексы могут измерять скорость как при движении самого „Фантома“, так и когда он стоит. Система фиксирует нарушения в обоих направлениях — попутном и встречном. Так что полицейскому автомобилю не обязательно находиться на обочине, чтобы зафиксировать превышение скорости», — объясняют в ведомстве.

После фиксации нарушения номерной знак распознается, а полученные данные передаются системе автоматической фиксации. Она разрабатывает информацию и формирует постановление об административном правонарушении.

«Главная цель использования „Фантомов“ — сделать контроль за соблюдением скоростного режима постоянным и существенно повысить безопасность дорожного движения на украинских автодорогах», — подчеркивают в МВД.

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Какие нарушения ПДД могут выявлять экипажи «Фантомов»

Кроме контроля скорости, экипажи «Фантомов» могут выявлять и другие нарушения правил дорожного движения. Как сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белецкий, речь идет, в частности, о:

проезд на красный сигнал светофора;

пересечение двойной сплошной линии дорожной разметки;

выезд на полосу встречного движения;

другие нарушения, создающие угрозу безопасности дорожного движения.

В таких случаях полицейские могут остановить водителя и привлечь его к административной ответственности.

Напомним, ранее мы сообщали, что автомобили патрульной полиции «Фантом» планируют привлечь к работе еще в двух областях Украины — Львовской и Днепропетровской, чтобы усилить контроль за соблюдением ПДД.

Также мы рассказывали, как работают такие спецавтомобили на дорогах Киева: они могут измерять скорость других транспортных средств во время движения и в неподвижном положении, фиксировать превышения как в попутном, так и во встречном направлениях. После этого данные о нарушениях передаются в систему автофиксации, а водители могут проверить информацию о штрафе и оплатить его онлайн.

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