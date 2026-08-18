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«Фантомы» вернутся на дороги Украины: детали от МВД
МВД возвращает на дороги «Фантомы» и запускает десятки новых камер.
На дороги Украины вернутся автомобили-«Фантомы» и заработают новые камеры контроля скорости.
Об этом заявил новый министр внутренних дел Иван Выговский.
Автомобили-"фантомы»
«Фантомы» — это специальные патрульные автомобили, которые не отличаются от других, но оснащены системами фиксации нарушений скорости, которые работают, в частности, во время движения.
«Они проработали всего месяц перед началом полномасштабной войны. И за этот период полицейские привлекли к ответственности свыше 26 тысяч водителей, превысивших скорость. „Фантомы“ вернутся на дороги», — заявил новый глава МВД.
Другие меры по борьбе с нарушителем ПДД
На этой неделе в Украине будут внедрены десятки новых камер автоматической фиксации скорости. Локации, в которых они будут установлены, в ближайшее время обнародует патрульная полиция.
Также Виговский отметил необходимость усиления ответственности за систематические нарушения правил.
Кроме того, правоохранители обещают унормировать вопросы управления легким электротранспортом, в частности электросамокатами.
«МВД Украины совместно с народными депутатами Украины уже наработало ряд инициатив. Активизируем сотрудничество и рассчитываем на поддержку парламента», — отметил министр.
В чем причина введения таких мер
МВД объясняет такие меры необходимостью снизить аварийность: только за первые недели августа в Украине было зарегистрировано более 1300 ДТП с пострадавшими.
Кроме того, Выговский упомянул о вчерашнем ДТП в Киеве, где водитель Infiniti повредил около десяти авто.
Напомним, что после резонансного ДТП в Киеве Зеленский заявил, что созывает СНБО.