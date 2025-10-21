Фарион не получит звания Героя Украины посмертно - что произошло во время голосования

Ирина Фарион / © ТСН

Верховная Рада Украины провалила голосование за депутатское обращение к Президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания Героя Украины языковеду Ирине Фарион посмертно. Решение не набрало необходимого количества голосов, что вызвало дискуссию о политической воле и поддержке инициативы.

Нехватка голосов: 189 против 226

Группа депутатов, подававшая запрос, стремилась отметить Фарион званием Героя Украины с вручением ордена.

Однако, во время решающего голосования за направление депутатского запроса Президенту, инициативу поддержали лишь 189 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Ранее, при предварительной поддержке решения, голосов было чуть больше (199), но и этого оказалось недостаточно.

Всколыхнувшее убийство Львов

Напомним, языковед Ирина Фарион была убита 19 июля. Около 19:30 во Львове на улице Масарика неизвестный выстрелил в прохожую. Ученая была госпитализирована с огнестрельным ранением головы.

Несмотря на проведённую операцию, Фарион умерла после 23:00 того же дня.

После продолжительного расследования, в котором, в частности, проверялась версия о причастности российских неонацистов, правоохранители задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко из Днепра. Галицкий райсуд Львова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемый свою вину в умышленном убийстве не признает.