Фарион при жизни написала послание своему зятю, недавно погибшему на фронте

Общественная деятельница поблагодарила за любовь к дочери и заверила, что его дети Ева и Дмитрий унаследовали от него лучшие черты.

Общественная деятельница и бывшая народная депутат Ирина Фарион, убитая в июле этого года во Львове, при жизни написала щемящее послание своему зятю Василию Особе, недавно погибшему на фронте, поздравляя его с днем рождения.

Воспоминанием об этом в воскресенье, 6 октября, поделилась дочь языковеда София Особа (Семчишин), опубликовав скрин этого поздравления в соцсети.

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“Дорогой, родной, самый лучший, самый сильный, самый светлый, самый ответственный Сын... С трепетом произношу это слово впервые с большой буквы. Поздравляю с днем рождения. Благодарю тебя за твою Божесть, Преданность и Служение Украине”, — говорится в сообщении Ирины Фарион.

Общественная деятельница поблагодарила за любовь к дочери и заверила, что его дети Ева и Дмитрий унаследовали от него лучшие черты — "высокую нравственность и светлость".

Поздравление от Ирины Фарион своему зятю Василию Особе

"Очень скучаем и ждем с великой Победой", — завершила свое поздравление Ирина Фарион.

Напомним, ранее дочь Ирины Фарион и супруга военного София Семчишин сообщила о гибели на фронте своего мужа Василия Особы.

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