Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Фарион при жизни написала послание своему зятю, недавно погибшему на фронте

Фарион при жизни написала послание своему зятю, недавно погибшему на фронте

София Особа (Семчишин) с мужем Василием и портретом Ирины Фарион / Фото: Telegram Ірини Фаріон

Общественная деятельница поблагодарила за любовь к дочери и заверила, что его дети Ева и Дмитрий унаследовали от него лучшие черты.

Общественная деятельница и бывшая народная депутат Ирина Фарион, убитая в июле этого года во Львове, при жизни написала щемящее послание своему зятю Василию Особе, недавно погибшему на фронте, поздравляя его с днем рождения.

Воспоминанием об этом в воскресенье, 6 октября, поделилась дочь языковеда София Особа (Семчишин), опубликовав скрин этого поздравления в соцсети.

“Дорогой, родной, самый лучший, самый сильный, самый светлый, самый ответственный Сын... С трепетом произношу это слово впервые с большой буквы. Поздравляю с днем рождения. Благодарю тебя за твою Божесть, Преданность и Служение Украине”, — говорится в сообщении Ирины Фарион.

Общественная деятельница поблагодарила за любовь к дочери и заверила, что его дети Ева и Дмитрий унаследовали от него лучшие черты — "высокую нравственность и светлость".

Поздравление от Ирины Фарион своему зятю Василию Особе / ©
Поздравление от Ирины Фарион своему зятю Василию Особе

"Очень скучаем и ждем с великой Победой", — завершила свое поздравление Ирина Фарион.

Напомним, ранее дочь Ирины Фарион и супруга военного София Семчишин сообщила о гибели на фронте своего мужа Василия Особы.

На сороковину: во Львове открыли мемориальную доску в честь Ирины Фарион

На сороковину: во Львове открыли мемориальную доску в честь Ирины Фарион

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация