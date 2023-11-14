Фарион прокомментировала скандал со студентом в Крыму и заявила о "провокациях ФСБ"

Экс-нардепка и филолог Ирина Фарион на днях в своем Telegram-канале опубликовала скриншот письма от студента из Севастополя Максима Глебова, в котором он написал, что ждет Вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе. Парень в письме также поддержал заявления Фарион о том, что военные должны общаться по-украински. Позже к нему наведалась ФСБ.

Ирина Фарин в своем колонке для УП прокомментировала ситуацию с крымским студеном. Она подчеркнула, что это может быть провокация Федеральной службы безопасности РФ.

"Если этот студент, что открестился от своих слов, реально из Крыма, то он точно должен знать об опасности подписываться собственной фамилией. Несмотря на то, он почему-то это сделал, и не указал, чтобы не распространять его сообщения публично, о чем некоторые корреспонденты отмечают и, как следствие, их сообщения публикую анонимно. Не свидетельствует ли это о спланированной провокации ФСБ...", – прокомментировала она.

Филолог также добавила, что после обнародования информации о скандале со студентом-первокурсником из Севастополя, в ее адрес начали поступать угрозы из московских номеров.

"Создается впечатление, что в этом ливне звонков и в сообщении "студента из Крыма" один дирижер – московская ФСБ…. обвинения в мой адрес не имеют под собой никаких устоев, потому что их основа, вероятнее всего, московское ФСБ. Намерена по этому поводу обратиться в СБУ", — резюмировала Ирина Фарион.

Напомним, Дмитрий Лубинец обратился в СБУ после скандала с Ириной Фарион и студентом из Крыма.

Читайте также: