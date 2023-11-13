Фарион "сдала" ФСБ проукраинского студента в Крыму — подробности (фото, видео)

Экс-нардепка и филолог Ирина Фарион снова оказались в центре скандала. В этот раз из-за ее сообщений проукраинского студента в Крыму Максима Глебова посетила Федеральная служба безопасности РФ.

Так, в своем Telegram-канале Фарион опубликовала скриншот письма от студента-первокурсника филологического факультета в Севастополе Максима Глебова, в котором он написал, что ждет Вооруженные силы Украины в родной Керче и Севастополе.

Парень в письме также поддержал заявления Фарион о том, что военные ВСУ должны общаться исключительно на украинском языке.

Письмо к Фариону Максиму Глебову

Фарион, выложив письмо от Максима, не скрыла его личные данные.

Впоследствии скриншот письма распространили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". А позже к Максимк Глебову наведалась ФСБ и заставила извиниться на камеру.

Видео с Максимом появилось в сети.

Студент из Крыма Максим Глебов/Фото: скриншот

Студент из Крыма Максим Глебов/Фото: скриншот

"Со мной провели интеллигентную беседу и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был не прав", — говорится в заявлении студента после разговора с ФСБ.

В комментариях в Telegram-канале Фарион подписчики сразу же просили ее скрыть личные данные студента, предупредив, что к нему могут прийти российские силовики.

"Не давайте советов, когда вас не просят. У меня скрытая фамилия? Вы свою чего скрыли? Заблокировать?", — ответила Ирина Фарион на комментарии людей.

Комментарии пользователей к Ирине Фарион

"А вот и сам Максим Глебов студент-филолог, поддерживающий украинский нацизм и ждущий прихода солдат ВСУ. Этого студента сдала украинская нацистка Ирина Фарион, выложив на своём телеграмм канале его письмо к ней. Теперь ЦПЭ МВД занимается Максимом Глебовым, его окружением и преподавателями. Ещё раз, "дякую пани Фарион", вы нам очень помогли!", — написали пропагандисты.

Россияне также добавили, что Ирина Фарион своим постом подставила не только Максима, но и все его окружение единомышленников, которое "которое уже установил и отработал товарищ майор".

Скандальное заявление Фарион о военных ВСУ

Ирина Фарион обвинила военных в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" украинцами тех, кто не говорит по-украински. Ее упреки вызвали волну возмущения в обществе и среди военных.

После ее скандального заявления военный ВСУ опубликовал видео, на котором предложил Ирине Фарион идти самой воевать против оккупантов, если она не ценит работу военных, потому что они общаются на русском.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию и СБУ из-за заявлений Ирины Фарион.

А студенты Национального университета "Львовская политехника" требуют немедленно уволить Ирину Фарион.

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