Фарион в очередной раз высказалась о русскоязычных: "Надо перестать их понимать"

По мнению Ирины Фарион, русскоязычные люди в Украине, у которых не было возможности слышать и учить украинский, сами в этом виноваты. Более того, следует вообще "перестать их понимать".

Об этом языковед Ирина Фарион сказала в интервью на YouTube-канале "Студия Фарион".

"Сори, ай донт андестенд. Май нейтов эт стейт ленгвич ши из юкрейн. И гоу аут. Просто перестать понимать, улыбаясь и желая вдохновения", – считает скандальная филолог.

Напомним, ранее украинский языковед и экс-нардепка от "Свободы" Ирина Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке. Она заявила, что не считает украинцами военных, которые не общаются на украинском.

Читайте также: