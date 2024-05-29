Фарион восстановили в должности профессора кафедры украинского языка: решение суда

Политехника должна выплатить Фарион средний заработок за время вынужденного прогула в размере почти 124 тысячи гривен.

Сегодня, 29 мая, Львовский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и восстановил языковед Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Львовской политехники.

Об этом пишет Zaxid.net.

Как говорится, Фарион просила отменить решение суда первой инстанции и восстановить ее в должности профессора. Кроме того, выплатить ей средний заработок за весь период вынужденного прогула и компенсировать все судебные издержки.

В то же время представитель политехники подчеркнул, что решение суда первой инстанции и увольнения Ирины Фарион законны. Впоследствии апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Фарион. А Галицкий райсуд от 7 февраля этого года отменил и принял новое решение.

"Признать незаконным и отменить приказ ректора НУ “Львовская политехника” от 15 ноября 2023 об увольнении Фарион Ирины Дмитриевны с должности профессора кафедры украинского языка с 16 ноября 2023 года и приказ ректора от 28 ноября 2023 о внесении изменений в Восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка с 24 ноября 2023 года", – говорится в постановлении апелляционного суда.

В рамках решения суда политехника должна выплатить Фарион средний заработок за время вынужденного прогула в размере почти 124 тысяч гривен, а также судебный сбор. Постановление апелляционного суда вступает в действие с момента провозглашения, но может быть обжаловано в кассации.

Напомним, что выходными в Киеве произошел скандал из-за российских песен. В Троещине компания отдыхающих на берегу водоема слушала российские песни.

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