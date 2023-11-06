Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Фарион выдвинула претензии "азовцам" из-за украинского языка – в Сети возмущены ее заявлением (видео, фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
338
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Фарион выдвинула претензии "азовцам" из-за украинского языка – в Сети возмущены ее заявлением (видео, фото)

Ирина Фарион / Фото: gogetnews.info

Ирина Фарион высказались по поводу общения военных ВСУ на русском языке.

Украинская языковед, доктор филологических наук и народная депутат 7-го созыва Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова", в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" украинцами "азовцев", не говорящих на украинском языке. Ее упреки вызвали волну возмущения в обществе.

Такое заявление Ирина Фарион сделала во время интервью с журналисткой Яниной Соколовой.

"Я категорически этого (русский язык среди военных ВСУ – ред.) не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает, когда вы так сильны? И вы очень умны. Что вам мешает выполнять 29 статью закона о Вооруженных силах Украины. Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда", – сказала языковед.

Янина Соколова в ответ сказала, что, несмотря на русский, "азовцев" нельзя назвать "кацапами", на что Фарион ответила:

"Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке – то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие шальные? Если они такие великие патриоты – покажите свой патриотизм".

Такие упреки Ирины Фарион в сторону военных возмутили украинцев. В Сети начали распространяться сообщения в защиту украинских воинов и хейт в сторону Ирины Фарион.

Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке / ©
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке / ©
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке / ©
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке / ©
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке / ©
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке / ©
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке / ©
Комментарии людей после заявления Ирины Фарион о военных и украинском языке

Напомним, "Эпицентр" попал в скандал из-за "российских" сувениров для "героев нашего времени" (видео).

Читайте также:

Фарион "наехала на азовцев" из-за украинского языка

Фарион "наехала на азовцев" из-за украинского языка

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
338
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация