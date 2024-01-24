Фарион высказалась о жесткой украинизации и новом вызове для языка

Украине сегодня нужна украинизация. Более того, для украинского языка возникает серьезный вызов.

Об этом языковед Ирина Фарион сказала в интервью на YouTube-канале "Студия Фарион".

Как утверждает скандальная экс-нардепка, нам вообще не нужна ни жесткая, ни ласковая, а просто – украинизация. Разделять это понятие ошибочно. Это термины-налички, говорит Фарион, за которыми люди пытаются скрыть свою бесхарактерность.

"Чтобы вымыть смыслы из термина "украинизация" трусы или идиоты придумали вот эти два термина – ласковая украинизация и жесткая украинизация. Кроткая украинизация — это что-то из сферы "убей меня ласково". Может этот дрончик пусть залетит в мою ванну и не нарушит спальни – это будет ласковая война москалей с украинцами", – уверяет Фарион.

Кроме того, она отметила, что усматривает новый вызов для украинского языка.



Когда мир массово начинает изучать украинский язык. Когда украинский язык должен стать средством экспансии, средством захода в каждую страну, нас сбивают высокоточной англоязычной ракетой. И собьют. Потому что это очень мощный язык. Потому что нация, говорящая на этом языке, имеет достоинство, оно не компромиссует, оно не уступает", – резюмировала женщина.

Ранее Фарион заявила, что русскоязычные люди в Украине, у которых не было возможности слышать и учить украинский, сами в этом виноваты. Более того, следует вообще "перестать их понимать".

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