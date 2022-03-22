Фармацевтическая компания "Дарница" будет производить лекарство от COVID-19 по лицензии Pfizer

Фармацевтическая компания "Дарница" будет производить лекарство от COVID-19 по лицензии Pfizer

Украинская компания выиграла конкурс и подписала соглашение на получение лицензии.

Украинская фармацевтическая компания "Дарница" 18 марта выиграла конкурс и подписала соглашение на получение лицензии на разработку и производство орального противоковидного препарата Pfizer.

Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Шимкив в Facebook.

"Дарница" подписала соглашение с МРР (The Medicines Patent Pool — организацией уполномоченной ООН) на получение лицензии по разработке и производству генерической версии орального противоковидного препарата Pfizer нирматрелвира (nirmatrelvir) в комбинации с низкой дозой ритонавира (nirmatrelvir; ritonavir).

"Война с агрессором идет на нашей земле. Но и мировая пандемия никуда не делась. В условиях военного положения в стране, а также на фоне пандемии, мощная и инновационная фарма – это сверхважная составляющая национальной безопасности государства. "Дарница" с сегодняшнего дня - первая и единственная в Украине, кто имеет право разработки и производства генерической версии лечения COVID-19 для украинских пациентов и медицинских работников, а также для всего региона", - написал Шимкив.

Напомним, в России заявили о "неожиданном украинском следе" в пандемии COVID-19 (видео).

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