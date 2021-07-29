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"Фармак" построит инновационный центр, где будут разрабатывать современные лекарственные средства Новости компаний

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"Фармак" построит инновационный центр, где будут разрабатывать современные лекарственные средства

Компания "Фармак" начала в столице строительство уникального инновационного центра. Стратегическая цель реализации проекта — расширение возможностей разработки и испытания лекарств завтрашнего дня. Открытие запланировано на 2023 год и обойдется компании в больше 30 млн евро.

По словам исполнительного директора компании Владимира Костюка, решение о строительстве приняли еще несколько лет назад. Компания расширяет географию присутствия, портфель лекарственных препаратов, поэтому ресурсов имеющегося R&D (от англ. Research and Development) просто не хватает. Сейчас продукция компании представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии.

Известно, что в новом центре будут аналитические лаборатории, в которых разместят около сотни жидкостных и газовых хроматографов и ряд ультрасовременных приборов для разработки и тестирования лекарственных средств, а также технологическая лаборатория со сложным оборудованием для разработки готовых препаратов с различными способами их доставки в организм человека и внедрение протоколов персонализированной медицины XXI века.

Процессы будут максимально автоматизированы: от получения сырья, материалов и стандартных образцов АФИ (активных фармацевтических ингредиентов) и примесей к сбору и хранению результатов аналитического контроля на всех этапах фармацевтической разработки.

В новом R&D-центре планируют продолжить работу в трех основных направлениях: готовые лекарственные формы, собственные активные фармацевтические ингредиенты (АФИ), а также инновационное направление, в котором "Фармак" работает с 2015 года — биотехнологические АФИ.

На базе нового комплекса талантливые молодые специалисты, которые не являются сотрудниками компании, смогут заниматься научной деятельностью и создавать прототипы лекарств. Аналоги таких заведений распространены за рубежом, и "Фармак" хочет внедрить подобный опыт в Украине.

По плану, в здании будет центральный коридор, из которого через стекло можно будет наблюдать за лабораторными исследованиями вживую. Поэтому посетители смогут приблизиться на шаг ближе к миру разработок, пусть даже и в качестве наблюдателей.

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Справка о компании

"Фармак" — лидер фармацевтического рынка Украины*. В продуктовом портфеле компании около 200 брендов. Среди основных направлений — эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В общем с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства больше 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США. Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%. Сегодня продукция компании представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др.

"Фармак" входит в ТОП-25 самых инновационных компаний, признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем**.

* По объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research

** По данным рейтингов издания "Власть денег" (2020), "РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах" (2021), "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" (2020).

Дата публикации
Просмотры
123
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