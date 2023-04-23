"Фарс во время войны": в Киеве раздавали повестки "любителям форсажа"

В Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров"

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров".

По его словам, это очередное напоминание для "любителей форсажа", а также тех, кто и дальше не осознает, что в стране война.

"Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово о приемлемом поведении во время войны. И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/поужинать в каком-нибудь заведении. В целом, мы и воюем, чтобы люди могли нормально жить.Но всему есть пределы.Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать улицами — это уже называется фарс во время войны.А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат", — отметил Белошицкий.

В Киеве раздавали повестки "дрифтерам".

Белошицкий подчеркнул, что полиция неоднократно предупреждала о недопустимости подобных собраний и привлекали к ответственности организаторов, но зря.

"Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников. Но. Чтобы пацаны "не расстраивались", есть достойный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протянуть", — заметил Белошицкий.

Киевские "дрифтеры" получили повестки.

Как сообщалось, юрист Владислав Юрчак рассказал, что в Украине военным комиссарам разрешили вручать повестки вне зависимости от места жительства потенциальных призывников. Поэтому вручение повесток на блокпостах является законным решением.

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