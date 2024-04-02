Фартовый житель Днепропетровщины трижды за последнее время выиграл в лотерею: известны суммы

Житель Павлограда в Днепропетровской области третий раз за последние четыре месяца выиграл немалый лотерейный приз.

Об этом сообщает msl.ua.

Так, недавно в лотерее "Переможна 4" он выиграл 173 000 гривен.

Фартового мужчину зовут Владимир. Он и сам не может вспомнить, сколько раз ему удавалось выиграть призы в несколько тысяч гривен: "Я выигрывал в "Лото-Забава" 7 500 гривен, в "Спортпрогноз", "Переможна 4" и еще в нескольких лотереях. Если вы думаете, что я много трачу на лотерее, поэтому и много выиграю – нет, это не так. Более того, я покупаю недорогие лотереи".

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Своей любимой лотереей Владимир считает "Переможну 4", потому что в ней ему особенно везет: "В канун Нового года я купил билет за 5 гривен и выиграл 43 000 гривен, неделю назад выиграл 4 000 гривен, а 25 марта выиграл 173 000 гривен. Вот теперь думаю, может попытаться выиграть полмиллиона?!".

Относительно планов на выигранные средства Владимир сообщил, что уже знает на что их потратит, но хочет оставить свои планы в тайне.

Напомним, недавно военнослужащая из Волыни доверилась гороскопу и разбогатела на 500 000 гривен. В конце февраля она увидела в гороскопе на март хороший прогноз для своего знака зодиака, и решила, что нужно купить лотерею.

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