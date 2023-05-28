Фасоны джинсов, которые стилисты рекомендуют носить женщинами после 50 лет: фото

Независимо от того, какой стиль вы выбрали для себя, важной частью гардероба всегда есть пара, или две, или с десяток пар джинсов. С возрастом подобрать удачные джинсы бывает не так уж и легко. Стилисты рекомендуют, какие джинсы лучше всего подходят для женщин старше 50 лет.

Прямые джинсы

Прямые джинсы являются классическим фасоном джинсов во все времена года. Их можно носить с сапогами зимой, с балетками весной и шлепанцами летом.

Джинсы прямого кроя зрительно вытягивают силуэт, скрывают проблемные зоны.

Какие джинсы подходят женщинам старше 50 лет/фото pinterest.com

Широкие джинсы

Модный фасон 2023 года идеально подходит и женщинам за 50. С широкими джинсами стилисты рекомендуют сочетать более приталенные топы, чтобы сбалансировать объем брюк. Широкие джинсы можно носить поверх сапог или ботфортов, они также выглядят красиво с балетками, кроссовками и босоножками.

Какие джинсы подходят для женщин старше 50 лет/ фото itelle.com.ua

Джинсы-клеш с высокой посадкой

Такой фасон особенно подойдет женщинам с фигурой типа "груша", когда нижняя часть тела широкая, а верхняя – небольшая. Чтобы сбалансировать объемы и скрыть живот, стилисты рекомендуют выбирать джинсы клеш с высокой талией, чтобы скрыть животик и создать форму песочных часов.

Джинсы клеш для женщин старше 50 лет/ фото instagram.com/themiddlepageblog/

Другой тип джинсов-клеш, который вы можете попробовать, это «мом-джин». Этот тип джинсов расклешивается от бедра, а не от колена.

Джинсы "бойфренды"

Удачный силуэт джинсов для женщин от 50 лет — они облегают фигуру в области талии и бедер, затем становятся более свободными и снова сужаются к низу. Такой фасон можно носить как с блейзером, блузкой и каблуками, так и с футболкой и мокасинами или футболкой с рисунком и теннисной обувью. По мнению стилистов этот силуэт универсален, удобен и соответствует возрасту.

Джинсы "бойфренды" для женщин старше 50 лет/ фото instagram.com/thatsnotmyage/

Скинни или облегающие джинсы

Хотя в 2023 году широкие джинсы вытеснили скинни из рейтинга трендов, этот фасон идеально удлиняет нижнюю часть тела. Желательно, чтобы джинсы были того же цвета, что и обувь, или хотя бы близки по оттенку. Главное — избегать сильного контраста между цветом джинсов и вузов, чтобы сохранить длинную вертикальную линию от талии до пальцев ног.

При выборе скинни стилисты советуют обращать внимание на длину узких джинсов. Идеально, когда подол узких джинсов касается верхней части лодыжки, советуют стилисты. Нужно избегать слишком длинных узких фасонов, это может выглядеть неаккуратно и укорачивает ногу. Не считая того, избегайте очень маленьких скинни, обнажающих вашу кожу.

Скинные, облегающие джинсы/ фото instagram.com/themiddlepageblog/

Подойдут женщинам зрелого возраста прямые джинсы слим с высокой посадкой. Этот тип джинсов более узкий, чем прямые джинсы, но более свободен, чем скинни джинсы.

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