Фасовал и делал "закладки": в Харькове на продаже наркотиков разоблачили контрактника

Фасовал и делал "закладки": в Харькове на продаже наркотиков разоблачили контрактника

Военном вскоре выбирать меру пресечения.

Контрактник воинской части Харьковского гарнизона торговал в Сети наркотиками. Для поиска своих клиентов он использовал один из специализированных Telegram-каналов. Его разоблачила СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, военный занимался сбытом оптовых партий наркотиков в разных районах Харькова. Запрещенные вещества контрактнику почте посылал сообщник. В дальнейшем наркоторговец расфасовывал "товар" в арендованной квартире.

Злоумышленник сбывал наркотики через созданы так называемые "закладки" на территории областного центра. У него и в помещении почтового отделения правоохранители изъяли оптовые партии мефедрон, PVP и каннабиса; электронные весы и упаковку для наркотиков. Силовики также нашли подготовлены "закладки".

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Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Полтавской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались изготовлением и сбытом наркотических средств. Всего в них изъяли психотропных веществ и прекурсоров на сумму более 80 тысяч гривен по ценам черного рынка.

Как сообщалось, 37-летний житель сбыл полицейским 40 граммов кокаина, ориентировочная стоимость которого — более 100 тысяч гривен. Это была оперативная закупка правоохранителей, о которой продавец наркотиков и не догадывался.

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