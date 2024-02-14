"Фаталистическая и антиукраинская хр**ь в ленте": военный жестко высказался по поводу мобилизации в Украине

Речь идет о публикации неизвестного автора, где тот заявляет, что в нашем государстве есть три варианта жизни.

В Украине соцсетями распространяется критика по мобилизации и ограничениям для военнообязанных людей. В то же время украинские защитники называют такие сообщения "фаталистическими", а пишут их якобы "бородатые вишенки".

Об этом на своей странице написал военный Вахтанг Кипиани.

Он подчеркнул, что в очередной раз увидел "фаталистическую и антиукраинскую хр**ь в ленте".

В частности, речь идет о публикации неизвестного автора, где тот заявляет, что в нашем государстве есть три варианта: умереть на войне, стать уклоняющимся или бежать за границу.

"Когда я в очередной раз вижу этакую фаталистическую и антиукраинскую хр**ь в ленте, то в половине случаев автором является бородатая мамина вишенка призывного возраста, которая работает в айти. Опции защищать свой дом, родных и все то, что отнюдь не пафосно называется родиной, в сознании этих инфузорий в принципе нет", — написал Кипиани.

Напомним, что принятие законопроекта о мобилизации в Украине снова отложили – теперь документ планируют рассмотреть только в начале марта.

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