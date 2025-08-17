- Дата публикации
Фатальная "медуза": в Одессе артистка упала во время воздушного шоу (видео)
В клубе в Одессе во время выступления воздушная гимнастка свалилась с высоты.
Полиция устанавливает обстоятельства падения танцовщицы с высоты во время шоу с поднятием в воздух «медузы» в популярном одесском клубе Ибица. Уведомление о падении поступило правоохранителям по линии 102.
«На место происшествия выезжали правоохранители, работала следственно-оперативная группа. Проводится расследование. Сведения о случае внесены в ЕРДР по статье 272, часть вторая — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью», — рассказали ТСН.ua в полиции Одесской области.
В полиции сообщили, что после падения с высоты девушка была госпитализирована в медицинское учреждение.
«Какие она получила травмы и какое ее состояние, нам пока неизвестно — это вопрос к медикам», — добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что племянница основателя цирка «Кобзов» Вероника Кобзова трагически погибла, сорвавшись с 15-метровой высоты.