Фатальная "медуза": в Одессе артистка упала во время воздушного шоу (видео)

Ужасное падение: танцовщица из «Ибицы» оказалась в больнице после неудачного выступления

Полиция устанавливает обстоятельства падения танцовщицы с высоты во время шоу с поднятием в воздух «медузы» в популярном одесском клубе Ибица. Уведомление о падении поступило правоохранителям по линии 102.

«На место происшествия выезжали правоохранители, работала следственно-оперативная группа. Проводится расследование. Сведения о случае внесены в ЕРДР по статье 272, часть вторая — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью», — рассказали ТСН.ua в полиции Одесской области.

В полиции сообщили, что после падения с высоты девушка была госпитализирована в медицинское учреждение.

«Какие она получила травмы и какое ее состояние, нам пока неизвестно — это вопрос к медикам», — добавили в полиции.

