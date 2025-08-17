ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
6668
Время на прочтение
1 мин

Фатальная "медуза": в Одессе артистка упала во время воздушного шоу (видео)

В клубе в Одессе во время выступления воздушная гимнастка свалилась с высоты.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Ужасное падение: танцовщица из "Ибицы" оказалась в больнице после неудачного выступления

Ужасное падение: танцовщица из «Ибицы» оказалась в больнице после неудачного выступления

Полиция устанавливает обстоятельства падения танцовщицы с высоты во время шоу с поднятием в воздух «медузы» в популярном одесском клубе Ибица. Уведомление о падении поступило правоохранителям по линии 102.

«На место происшествия выезжали правоохранители, работала следственно-оперативная группа. Проводится расследование. Сведения о случае внесены в ЕРДР по статье 272, часть вторая — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью», — рассказали ТСН.ua в полиции Одесской области.

В полиции сообщили, что после падения с высоты девушка была госпитализирована в медицинское учреждение.

«Какие она получила травмы и какое ее состояние, нам пока неизвестно — это вопрос к медикам», — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что племянница основателя цирка «Кобзов» Вероника Кобзова трагически погибла, сорвавшись с 15-метровой высоты.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie