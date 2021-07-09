Фатальная травма: на Ровенщине погиб мальчик, который на велосипеде ехал через аварийный мост

Подросток умер в карете "скорой".
В селе Чудель Ровенской области ужасное стечение обстоятельств привело к гибели мальчика, который катался на велосипеде.
Об этом сообщает канал TVRivne1.
Трагедия произошла на мосту через реку Случь.
14-летний мальчик, который упал с велосипеда и ударился о металлическую конструкцию моста, умер в карете "скорой".
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай".
Местные жители неоднократно жаловались на старую конструкцию. Мол, плиты под ногами то опускаются, то поднимаются.
Напомним, в Харькове подростки играли на железнодорожном мосту. 13-летняя девочка забралась на конструкцию и ее ударило током, после чего ребенок упал с моста и погиб.