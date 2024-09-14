Фатальный момент: ВСУ дистанционно взорвали дрон-камикадзе, ликвидировав двух оккупантов (видео)

Враг продолжает нести потери в живой силе
Так, еще для двух оккупантов дистанционно взорванный дрон-камикадзе стал роковым под Волчанском Харьковской области. Задание выполнили экипаж РУБпАК "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Еще два российских кафира не пережили пятницу, 13-е", — иронически заметил он.
Напомним, по состоянию на утро 14 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 632 630 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных.
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