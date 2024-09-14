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Фатальный момент: ВСУ дистанционно взорвали дрон-камикадзе, ликвидировав двух оккупантов (видео)

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Фатальный момент: ВСУ дистанционно взорвали дрон-камикадзе, ликвидировав двух оккупантов (видео)

Потери РФ / Фото: Associated Press

Враг продолжает нести потери в живой силе

Так, еще для двух оккупантов дистанционно взорванный дрон-камикадзе стал роковым под Волчанском Харьковской области. Задание выполнили экипаж РУБпАК "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Удар ВСУ дроном стал роковым для очередных оккупантов

Удар ВСУ дроном стал роковым для очередных оккупантов

"Еще два российских кафира не пережили пятницу, 13-е", — иронически заметил он.

Напомним, по состоянию на утро 14 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 632 630 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных.

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