Так, еще для двух оккупантов дистанционно взорванный дрон-камикадзе стал роковым под Волчанском Харьковской области. Задание выполнили экипаж РУБпАК "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Удар ВСУ дроном стал роковым для очередных оккупантов

"Еще два российских кафира не пережили пятницу, 13-е", — иронически заметил он.

Напомним, по состоянию на утро 14 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 632 630 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных.

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