Fateh-110 и Zolfaghar: характеристика ракет, которые Россия может получить от Ирана

Если Россия получит от Тегерана Zolfaghar и Fateh-110, украинцам нужно узнать больше о характеристиках этих ракет. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Согласно информации, которую 16 октября 2022 года опубликовало американское издание The Washington Post со ссылкой на двух пожелавших остаться неизвестными чиновников США, Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты типов Fateh-110 и Zolfaghar. Они имеют дальность стрельбы 300 и 700 км соответственно.

Авторы издания утверждают, что Россия и Иран договорились о поставках ракет еще 18 сентября в ходе официальной встречи представителей этих стран.

Fateh-110: что известно об этих ракетах

Fateh-110 – мобильная твердотопливная баллистическая ракета малой дальности, разрабатывать которую Иран начал еще в 1995 году. Изготовляет их государственная корпорация Aerospace Industries Organization, и они стоят на вооружении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Скорее всего, Fateh-110 является модифицированной версией неуправляемой ракеты Zelzal-2, в которую добавили систему управления и наведения. Сама программа базируется в Иране, но, по информации из открытых источников, она может включать в себя компоненты китайских подрядчиков. Еще в 2006 году Министерство финансов США обвиняло китайскую компанию Great Wall Industry и ее партнеров в том, что они играют не последнюю роль в разработанных ракетных системах Fateh.

В боевых действиях 2017 года Иран уже запускал несколько ракет Fateh-110 (а также Zolfaghar как вариант большей дальности) во время боевых действий. Также в 2018 году было запущено семь ракет со стороны Ирана по целям в Койе. Вероятно, эти же ракеты были использованы при атаке авиабазы Эрбиль, расположенной на севере Ирака.

Технические характеристики Fateh-110:

диаметр – 0,61 м;

длина – 8,86 м;

полезная нагрузка – 500 кг;

заявленная скорость полета – 3-4 Мах;

пусковой вес – 3 450 кг.

Также предполагается, что ракета может использовать ядерное оружие и массовое поражение.

Zolfaghar: основные характеристики

Zolfaghar – еще одна твердотопливная баллистическая ракета малой дальности семейства Fateh. Она была представлена министром обороны Ирана Хоссейном Дехганом в 2016 году.

Эти ракеты были разработаны в рамках кампании по улучшению дальности и точности современных ракетных систем. Они оснащены кассетной боеголовкой и имеют радиус действия до 700 км.

Если верить некоторой иранской печати, в отчетах утверждается, что Zolfaghar имеет точность около 10 метров и оснащается несколькими независимыми спусковыми аппаратами MIRV. Однако эта информация не была проверена.

В июне 2017 года Иран выпустил эти ракеты из своих западных провинций по восточной Сирии, как ответ на террористические атаки от Исламского государства.

Технические характеристики Zolfaghar:

ширина – 0,6 м;

длина – 10,3 м;

запас хода – 700 км;

система наведения/точность инерциальная, GPS/100 и CEP "est";

тип и вес боевой части/неизвестно MIRV и Yield NA

При этом Zolfaghar может нести боевую часть весом 500 кг. По некоторым данным, такие ракеты могут также иметь кассетную боевую часть.

По своим характеристикам баллистические ракеты Zolfaghar и Fateh-110 обладают гораздо более разрушительной силой, чем российские системы С-300, Искандер или Точка-У.