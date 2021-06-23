Фауна, которая раздражает: на побережье Азовского моря отдыхающие жалуются на нашествие морских блох

В Бердянске нашествие морских блох делает купание невыносимой.

В Азовском море нашествия морских блох. Отдыхающие из Бердянска жалуются, что вода буквально кишит мелкими ракообразными.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Блохи, или, как их еще называют, бокоплавы, делают купание невыносимым — они налипают на тело, а их укусы становятся ощутимыми уже после выхода из воды — приводят к покраснению и зуду.

Создания, длиной не более сантиметра, живут в морях и океанах по всему миру. Однако на Азове сейчас их слишком много, уверяют люди.

Санитарные же врачи говорят — как правило, морские блохи не является фактором, влияющим на отдых, — количество людей на пляжах в Бердянске и Кирилловке тому подтверждение. И некоторых туристов такая фауна в море серьезно раздражает.

Напомним, что румынское курортный городок Бэйле-Тушнад страдает от нашествия голодных медведей. Животные из близлежащих лесов уже разгромили несколько магазинов.

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