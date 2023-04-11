Favbet Foundation обеспечит детей военнослужащих и переселенцев канцелярскими наборами

Благотворительный фонд Favbet Foundation запустил проект "Клуб Супергероев", в рамках которого обеспечит вынужденным переселенцам и военнослужащим возможность получить бесплатные наборы канцелярских принадлежностей для своих детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

"Помочь украинским детям отыскать и развить свои суперсилы - главная цель "Клуба Супергероев", основанного Favbet Foundation этой весной. Через ряд проектов Клуба фонд предоставляет возможности для построения успешного будущего тысячам детей и подростков, ощутившим на себе влияние войны. Уже сейчас один из проектов "Клуба Супергероев" под условным названием "Сила в знаниях" предоставляет возможность всем вынужденным переселенцам и военнослужащим получить бесплатные наборы канцелярских принадлежностей для своих детей", - говорится в сообщении.

Для этого достаточно заполнить анкету. В фонде отмечают, что в наборе - все необходимое, чтобы ребенок мог "раскрыть свои суперспособности в обучении и творчестве".

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"За последний год мы увидели, какая большая пропасть между цивилизованным миром и страной-оккупантом, у граждан которой нет ни четкой гражданской позиции, ни ценностей, ни критического мышления. Эту пропасть создают в первую очередь знания и образование, которые формируют правильные ценности, позволяют строить успешное общество и влиять на политическую жизнь страны. Знания - суперсила украинских детей, от которой зависит восстановление и развитие нашей страны. Поэтому уже сейчас мы предоставляем им дополнительные возможности для учебы и поощряем раскрывать собственные таланты", - отметил куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

Кроме проекта "Сила в знаниях", в "Клубе Супергероев" действуют направления "Сильнее вместе" и "IT Kids". Первый предусматривает организацию регулярных спортивных занятий, второй - технологические курсы для детей из семей ВПЛ и военнослужащих.

В рамках IT Kids Favbet Foundation совместно с Code Club Украина уже запустили бесплатную программу IT-образования для детей. Сегодня уже более 300 учеников овладевают языком программирования Python в онлайн- и оффлайн-классах. Все группы заполнены, однако в фонде готовятся к новому набору.

Favbet Foundation- благотворительный фонд, основанный в 2020 году для развития спортивной и образовательной инфраструктуры для украинских детей. В феврале 2022 года 95% проектов фонда были переориентированы на поддержку ВСУ и людей, пострадавших от войны.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation передал подразделениям ВСУ 100 автомобилей, более 60 миллионов гривен технической помощи, а также способствовал эвакуации с прифронтовых территорий тысяч украинцев.