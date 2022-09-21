Favbet Foundation перечислил еще 600 тысяч гривен фонда "Вернись живым"

Благотворительный фонд Favbet Foundation в рамках поддержки Вооруженных сил Украины в сентябре перечислил очередные 600 тысяч грн фонда "Вернись живым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Favbet Foundation сотрудничает с фондом "Вернись живым" с октября 2021 года в рамках проекта Invictus Games. С начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля Favbet Foundation перевел на счета "Вернись живым" 1,6 млн грн.

Кроме "Вернись живым", Favbet Foundation также перечислил 4,4 млн грн на специальный счет НБУ для нужд ВСУ.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.