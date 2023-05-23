Favbet Foundation передал бригаде имени Черных Запорожцев пикап Mitsubishi

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль уже работает на востоке Украины и помогает защитникам выполнять боевые задания на передовой.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже 115 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.