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Favbet Foundation передал бригаде ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi L200

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Favbet Foundation передал бригаде ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi L200

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал новой воинской части Вооруженных сил Украины высокопроходимый пикап Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

Автомобиль будет помогать бойцам выполнять боевые задания на южном направлении.

"Высокопроходимый, компактный транспорт – одна из важнейших потребностей на фронте. Этот авто будет помогать выполнять боевые задания в соответствии с поставленными задачами, в том числе во время контрнаступательных действий на юге", — рассказали военные.

Они также поблагодарили фонд за оперативную проработку обращения, поскольку с момента запроса до получения ключей прошло менее недели.

"Время для нас имеет решающее значение, особенно если мы говорим о подготовке к контрнаступлению", — добавили военные.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

Всего при содействии фонда ВСУ получили более 105 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

Дата публикации
Просмотры
64
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