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Favbet Foundation передал для ВСУ очередной внедорожник

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Favbet Foundation передал для ВСУ очередной внедорожник

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной автомобиль-внедорожник для выполнения боевых задач на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Речь идет о Nissan X-Trail. Авто уже поступило в распоряжение батальона, который противостоит российским оккупантам на востоке Украины.

Ранее благодаря усилиям Favbet Foundation Вооруженные силы Украины получили 17 автомобилей, подготовленных для работы на передовой.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Дата публикации
Просмотры
79
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