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Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник Nissan Navara

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Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник Nissan Navara

Ребятам нужен был автомобиль большой вместимости и высокой проходимости.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал спецподразделение Вооруженных Сил Украины, выполняющее боевые задания в Донецкой области, внедорожник Nissan Navara, сообщили представители фонда.

«Ребятам нужен был автомобиль большой вместимости и высокой проходимости. Мы работаем в тех местах, где преимущественно встречаются не дороги, а направления. Поэтому всегда есть спрос на надежную технику, которая и доставит куда нужно, и сохранит жизнь личному составу», – рассказал военнослужащий спецподразделения, получивший авто.

При поддержке Гребенковского поселкового головы Романа Засухи на днях авто, загруженное необходимыми для военных средствами и вещами, передали бойцам.

В настоящее время автомобиль уже находится в зоне ответственности спецподразделения и помогает освобождать украинскую землю от врагов.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы максимально оперативно удовлетворять запросы подразделений и частей ВСУ в автомобильной технике. Каждое новое авто – это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов», – отметил вице-президент фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
88
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