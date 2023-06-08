Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Favbet Foundation передал противотанковому подразделению ВСУ очередной пикап Mitsubishi L200

Дата публикации
Просмотры
107
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Favbet Foundation передал противотанковому подразделению ВСУ очередной пикап Mitsubishi L200

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины пикап-внедорожник Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение взвода противотанковых ракетных комплексов и уже помогает выполнять боевые задачи на востоке страны.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 автомобилей, а также более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
107
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация