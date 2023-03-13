Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника, квадрокоптера и тепловизоры

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередные два внедорожника для помощи на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Артиллерийской бригаде "Запорожская Сечь" фонд передал внедорожник Hyundai Terracan. Высокопроходимый пикап Mitsubishi L-200 поступил в распоряжение подразделения, в котором служат сотрудники Favbet.

Также подразделение получило от фонда два квадрокоптера DJI Mavic 3 и два тепловизора Lynx LH15

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

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Всего при содействии фонда ВСУ получили более 80 авто, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.