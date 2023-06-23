Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Mazda

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Mazda B2500.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
Автомобиль уже привлечен к выполнению боевых задач и помогает украинским защитникам оперативно перемещаться между позициями, доставлять оружие, боеприпасы и своевременно эвакуировать раненых бойцов.
Кроме авто, военнослужащие получили БПЛА Mavic 3Т и 4 планшета Samsung Tab А7.
Автомобиль уже привлечен к выполнению боевых задач и помогает украинским защитникам оперативно перемещаться между позициями, доставлять оружие, боеприпасы и своевременно эвакуировать раненых бойцов.
Кроме авто, военнослужащие получили БПЛА Mavic 3Т и 4 планшета Samsung Tab А7.