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Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Mazda

Дата публикации
Просмотры
19
Время на прочтение
1 мин
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Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Mazda

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Mazda B2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль уже привлечен к выполнению боевых задач и помогает украинским защитникам оперативно перемещаться между позициями, доставлять оружие, боеприпасы и своевременно эвакуировать раненых бойцов.

Кроме авто, военнослужащие получили БПЛА Mavic 3Т и 4 планшета Samsung Tab А7.

Автомобиль уже привлечен к выполнению боевых задач и помогает украинским защитникам оперативно перемещаться между позициями, доставлять оружие, боеприпасы и своевременно эвакуировать раненых бойцов.

Кроме авто, военнослужащие получили БПЛА Mavic 3Т и 4 планшета Samsung Tab А7.

Дата публикации
Просмотры
19
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