Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 2 внедорожника Mitsubishi L200

Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation составила 210 млн. грн.
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины два внедорожника повышенной проходимости Mitsubishi L200, сообщили представители фонда.
Автомобили уже работают в военных подразделениях на востоке Украины и помогают выполнять боевые задания.
Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.
Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.