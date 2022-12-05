Favbet Foundation передал защитникам Украины еще один микроавтобус

Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 45 автомобилей.
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Национальной гвардии Украины микроавтобус Volkswagen Transporter T5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу фонду.
Автомобиль поможет подразделениям Нацгвардии при выполнении боевых задач на передовой в восточных областях Украины.
Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.
С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 45 автомобилей.
Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.