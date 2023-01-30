Favbet Foundation победил в номинации благотворительных фондов проекта «Ответственная страна»

Фонд Favbet Foundation победил в номинации «Собственные проекты благотворительных фондов» общенационального проекта «Ответственная страна», сообщает издание Delo.ua.

В ренкинг попали 80 проектов, в том числе крупнейших частных компаний страны

– SCM, Kernel, «Новая почта», ОККО, SOCAR, «Эпицентр».

Организаторы проекта, издания MMR и Delo.ua, отметили Favbet за помощь переселенцам в Украине и за границей.

«Favbet и Favbet Foundation разработали логистические маршруты для 100 тонн гумпомощи, самостоятельно перевезли 10 тонн из Хорватии в Украину, содействовали эвакуации из прифронтовых зон, открыли Центр адаптации для украинцев в Загребе. Здесь есть языковые курсы, детская образовательная программа, юридическая и психологическая помощь», – говорится в сообщении.

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Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В 2022 году фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 60 автомобилей, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.