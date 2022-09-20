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Favbet Foundation помог эвакуировать 131 человека из оккупированных территорий

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Favbet Foundation помог эвакуировать 131 человека из оккупированных территорий

Фонд Favbet Foundation помог эвакуировать еще более ста жителей временно оккупированных врагом территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

При содействии фонда эвакуирован 131 житель оккупированной части Херсонской области.

Люди смогли оставить временно захваченные территории и уехать в безопасные регионы Украины, в частности, в Черновицкую область.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Дата публикации
Просмотры
70
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