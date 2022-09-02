Favbet передал очередную партию раций для ВСУ

Вооруженные силы Украины получили очередную партию раций и средств связи при содействии Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Рации доставлены в одно из подразделений на Донецком направлении. В составе именно этого подразделения Украину защищает сотрудник компании Favbet.

Напомним, з начала полномасштабной войны при поддержке Favbet Foundation Вооруженные силы Украины получили уже 15 автомобилей.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии. В целом компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.