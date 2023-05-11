Favbet приобрел для Вооруженных сил Украины 7 тепловизоров в рамках проекта "Киберпанк 2023".

Об этом говорится в сообщении компании.

Первый этап этого проекта имел символическое название "Видящий в темноте".

В настоящее время начался второй этап — "Сверху видно все". Он предусматривает закупку для разведчиков и артиллеристов дронов, которые помогут Вооруженным силам проявлять враждебные позиции и корректировать огонь.

Как сообщалось, компания Favbet переосмыслила сюжет популярной игры студии CD Projekt Red, создав мир киберпанка с украинскими реалиями. Главная цель проекта – поддержка украинских воинов.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.