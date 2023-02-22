Favbet за год большой войны направил в бюджет и на помощь Украине более 190 млн гривен

Favbet и благотворительный фонд Favbet Foundation в первый год полномасштабного вторжения направили в государственный бюджет и на поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавших от войны украинцев около 193 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Так, более 140 млн грн направлено в бюджет страны в оплату лицензий на организацию азартных игр. Эта сума не учитывает всех остальных налогов и обязательных платежей с хозяйственной деятельности.

Еще на 46 млн грн фонд и компании-партнёры закупили и передали автотранспорт и спецоборудование для ВСУ и других сил обороны.

В частности, ВСУ получили 70 авто, преимущественно внедорожников, бронированных авто и микроавтобусов, более 60 дронов для разведки и корректировки артиллерийского огня, а также сотни единиц высокотехнологического оборудования: систем связи, тепловизоров, приборов и прицелов ночного видения, дальномеров и прочего.

Кроме того, в первый год большой войны Favbet Foundation оказывал финансовую поддержку президентской инициативе United24, а также ВСУ через специальный счет НБУ на общую сумму более 7 млн грн.

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Также фонд оказывает поддержку детской больнице "Охматдит" и Институту нейрохирургии Ромоданова.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.