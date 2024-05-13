Федоров анонсировал появление в “Дії” еще одного удостоверения

В скором времени в "Действие" интегрируют новую услугу – в приложении появится удостоверение ветерана.

В приложении "Дія" планируют добавить удостоверение ветерана, запустив бета-тест для проверки работы новой функции.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Больше не нужно носить с собой бумажный документ, удостоверение будет всегда под рукой – в смартфоне. Собираем тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс ясен, а данные из реестра тянутся корректными и в полном объеме”, — отметил Федоров.

Протестировать новый документ в приложении можно при наличии паспорта в Действии и карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Для участия в бета-тесте нужно быть:

участник боевых действий,

человек с инвалидностью в результате войны,

участник войны,

пострадавший участник Революции Достоинства,

член семьи погибшего ветерана войны,

член семьи погибшего Защитника и Защитницы Украины.

Зарегистрироваться на тестирование можно в чате.

Напомним, украинцы смогут использовать "Дію" в странах Евросоюза как цифровой кошелек. С его помощью можно будет открыть банковский счет, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.

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