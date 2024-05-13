Федоров анонсировал появление в “Дії” еще одного удостоверения

В скором времени в "Действие" интегрируют новую услугу – в приложении появится удостоверение ветерана.
В приложении "Дія" планируют добавить удостоверение ветерана, запустив бета-тест для проверки работы новой функции.
Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“Больше не нужно носить с собой бумажный документ, удостоверение будет всегда под рукой – в смартфоне. Собираем тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс ясен, а данные из реестра тянутся корректными и в полном объеме”, — отметил Федоров.
Протестировать новый документ в приложении можно при наличии паспорта в Действии и карточки налогоплательщика (РНОКПП).
Для участия в бета-тесте нужно быть:
- участник боевых действий,
- человек с инвалидностью в результате войны,
- участник войны,
- пострадавший участник Революции Достоинства,
- член семьи погибшего ветерана войны,
- член семьи погибшего Защитника и Защитницы Украины.
Зарегистрироваться на тестирование можно в чате.
Напомним, украинцы смогут использовать "Дію" в странах Евросоюза как цифровой кошелек. С его помощью можно будет открыть банковский счет, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.
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