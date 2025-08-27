Федоров анонсировал революционные услуги в "Дии": что появится в ближайшее время

Действие / © скриншот с видео

Реклама

Украинцы смогут воспользоваться новыми цифровыми услугами в приложении Дия. Среди анонсированных новинок — развод онлайн, энотариат и первый в мире государственный АИ-ассистент.

Об этом пишет первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

АИ-ассистент: первая цифровая революция в госуслугах

Реклама

На портале Действие появится национальный АИ-ассистент. Он будет помогать пользователям получать государственные справки и консультировать доступные услуги. Первой функцией станет справка о доходах.

еНотариат: нотариальные услуги онлайн

Минцифры совместно с Минюстом запускают электронную систему, объединяющую все нотариальные процессы. Это позволит украинцам получать услуги нотариуса онлайн как в Украине, так и за рубежом.

Онлайн-развод и еАкциз

Реклама

В скором времени в Действии станет доступным сервис онлайн-развода. Кроме того, в 2026 году планируют запустить реформу еАкциз — электронную систему для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака.

Новые услуги для украинцев

Выдержку о несудимости с апостилем можно будет заказать онлайн с доставкой.

Базовая социальная помощь объединит все соцвыплаты в одну услугу.

Путь раненого обеспечит военных и их семей комплексной поддержкой в автоматическом режиме.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров подчеркнул, что команда работает над десятками новых сервисов. Их задача — сделать государственные услуги максимально простыми, доступными и прозрачными для каждого украинца.

Напомним, в Украине в приложении «Резерв+» появилась новая возможность — уплатить штраф за нарушение правил военного учета.

Реклама

Речь идет о ситуации, когда гражданин не стал на учет по новому адресу после смены места жительства.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать Резерв+, перейти в раздел «Штрафы онлайн» и подать заявление о признании нарушения.

После этого территориальный центр комплектования рассматривает заявление в течение трех дней и направляет постановление. Тогда появляется возможность оплатить штраф.