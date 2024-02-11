Федоров анонсировал улучшенную версию морского дрона Magura

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление улучшенного безэкипажного морского дрона Magura.

"Я не могу все детали рассказывать, какие связаны со связью – почему не работает российский РЭБ и спуфинг на лодки. Но технологии постоянно развиваются, делается все, чтобы можно было догонять эти лодки, работать под влиянием различных средств радиоэлектронной борьбы. Чуть больше года эта сфера активно развивается, но в этом году будет технологический скачок в этом направлении, и морских дронов будет еще больше", – сказал он.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что российский ракетный катер "Ивановец" атаковали с помощью морских дронов украинского производства Magura V5.

Этот беспилотник многоцелевой. Он может заниматься наблюдением, разведкой, патрулированием, поисково-спасательными работами, противоминной деятельностью, охраной морского флота, а также выполнять боевые миссии.

Основные характеристики MAGURA V5:

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