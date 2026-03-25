Деньги и сроки службы: Федоров анонсировал особые условия для штурмовиков и пехоты

Министр обороны Михаил Федоров провел встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, работающих по разным направлениям фронта. По итогам встречи он пообещал изменить подходы для штурмовиков и пехотинцев по срокам службы и денежному обеспечению.

Об этом глава Минобороны сообщил в соцсетях.

«Провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, которые ежедневно удерживают фронт и лично выполняют крайне сложные задачи. Сержанты и солдаты работают на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях», — отметил Федоров.

Солдаты рассказали министру о реальной ситуации на фронте и обратили внимание на проблемные вопросы: продолжительность пребывания на позициях, сложность заходов и выходов, усложненную логистику под постоянными атаками дронов, дефицит людей, качество подготовки военнослужащих, обеспечение дронами и необходимой техникой, моральное состояние и связь на передовой.

Федоров рассказал, что по итогам встречи Минобороны готовит ключевые изменения в процессе мобилизации и СЗЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев относительно сроков службы и денежного довольствия.

«Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию», — заверил он.

Ранее нардеп Федор Вениславский пообещал, что в Украине изменят ситуацию, когда в отдельных громадах, в частности в селах, мобилизовали большинство мужчин, тогда как в больших городах, например в Киеве, мобилизация затронула меньшее количество населения.