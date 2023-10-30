Федоров назвал более безопасные мессенджеры для украинцев: есть ли там популярный Telegram

Федоров призвал украинцев ни в коем случае вы не использовать российские социальные сети.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров считает самым безопасным мессенджером в Украине Signal. Далее – WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.

Об этом министр цифровой трансформации Украины рассказал винтервью РБК-Украина.

"Военные, как минимум, мне кажется, почти не используют Telegram, используют активно Signal. И граждане, кто за это переживает, могут также это использовать. У нас, слава богу, есть большой выбор разных мессенджеров. Но с точки зрения государственной безопасности, это также вопрос к разведке, в Совет национальной безопасности. Я лично, мое личное мнение – я не вижу каких-либо причин предпринимать какие-либо действия, связанные с блокировкой", — отметил он.

Федоров призвал украинцев ни в коем случае вы не использовать российские социальные сети из-за опасности.

"Российские социальные сети, слава богу, у нас заблокированы, но знаете, все равно я иногда встречаю людей, у которых на телефонах установлены разные социальные сети", — шокирован министр.

Напомним, в этом же интервью Федоров прокомментировал прокремлевские заявления Маска и использование Starlink в Украине.

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