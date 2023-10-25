Федоров о реформе образования в Украине: увеличится количество квалифицированных IT-специалистов

По словам Федорова, студентам ИТ-специальностей, входящих в нерегулируемые, будет легче совмещать работу с учебой.

В Украине реформа образования увеличит количество обученных IT-специалистов.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр трансформации Михаил Федоров.

“Студентам ІТ-специальностей, которые входят в нерегулируемые, будет легче сочетать работу с обучением, чтобы приобретать реальный опыт. Также студенты смогут самостоятельно выбирать до 50% курсов, формируя свою образовательную траекторию и расставлять приоритеты”, — подчеркнул Михаил Федоров.

Он также добавил, что трехлетний бакалавриат и гибкость в выборе учебных программ — это одни из главных пунктов, о которых просило ІТ-сообщество во время работы над дорожной картой реформирования ІТ-образования, ведь Украине нужно как можно больше крутых айтовцев.

“Оптимизация учебного процесса сделает ІТ-образование более эффективным и качественным. Современная система образования – фундамент конкурентоспособной экономики. Образованные люди с прокачанными скилами будут строить бизнесы, запускать стартапы и создавать добавленную стоимость. Образование – беспроигрышная инвестиция в будущее”, — отметил министр.

Напомним, что в Украине правительство поддержало законопроект, который приблизил украинское образование к европейским стандартам.

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