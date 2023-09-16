Федоров обещает увеличить количество беспилотников для ударов по военным кораблям РФ

По его словам, вражеских кораблей будет меньше.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина получит больше беспилотников. Следовательно, сможет чаще атаковать российские корабли.

Об этом сообщает Reuters.

"Беспилотчиков будет больше, атак будет больше, российских кораблей будет меньше. Это точно", — подчеркнул министр.

По словам Федорова, в 2023-м производство беспилотников в Украине выросло более ста раз по сравнению с прошлым годом.

"Я думаю, что до конца этого года, если сравнивать с предыдущим, это увеличение будет примерно в 120-140 раз", – спрогнозировал он.

Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели в нескольких километрах и направлять на них беспилотники, даже если внешняя связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы, говорит министр.

Напомним, аналитики Института изучения войны, комментируя удары ВСУ в аннексированном Крыму, считают, что ПВО России на полуострове не справляется с атаками. В частности, идет удар под Евпаторией, когда был уничтожен комплекс С-400 "Триумф" ВС РФ. Эксперты считают, что этот удар свидетельствует о том, что войска РФ были не готовы к перехвату ракет с помощью своих систем ПВО.

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