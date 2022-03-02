Федоров обратился к российским айтишникам: "Не выбирайте жизнь под железным куполом" (видео)

Федоров обратился к российским айтишникам: "Не выбирайте жизнь под железным куполом" (видео)

Он призвал их высказать свою позицию публично.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал российских IT-специалистов противостоять вторжению России в Украину и бороться на информационном поле.

Он подчеркнул, что именно айтишники являются новыми героями этого времени.

"Вы становитесь изгнанниками, но вы таланты. Вы можете приносить этому миру пользу. Сейчас ваше время, ваши лучшие годы, ваши возможности. Не выбирайте жизнь под железным куполом", — заявил он.

Обращаюсь к российским айтишникам. У вас забирают лучшие годы жизни. Опубликовано Михаил Федоров Среда, 2 марта 2022 г.

Он просит их высказать свою позицию публично. Федоров призвал использовать цифровые инструменты – писать посты или записывать видео.

"Скажите нет войне!".

Напомним, Google выделила $15 млн в помощь Украине и сделала еще ряд полезных вещей.