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Федоров обратился к российским айтишникам: "Не выбирайте жизнь под железным куполом" (видео)

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Федоров обратился к российским айтишникам: "Не выбирайте жизнь под железным куполом" (видео)

ТСН.ua

Он призвал их высказать свою позицию публично.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал российских IT-специалистов противостоять вторжению России в Украину и бороться на информационном поле.

Он подчеркнул, что именно айтишники являются новыми героями этого времени.

"Вы становитесь изгнанниками, но вы таланты. Вы можете приносить этому миру пользу. Сейчас ваше время, ваши лучшие годы, ваши возможности. Не выбирайте жизнь под железным куполом", — заявил он.

Обращаюсь к российским айтишникам. У вас забирают лучшие годы жизни.

Опубликовано Михаил Федоров Среда, 2 марта 2022 г.

Он просит их высказать свою позицию публично. Федоров призвал использовать цифровые инструменты – писать посты или записывать видео.

"Скажите нет войне!".

Напомним, Google выделила $15 млн в помощь Украине и сделала еще ряд полезных вещей.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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