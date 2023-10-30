Федоров объяснил, как будет работать реестр военнообязанных в Украине

В Украине единый реестр военнообязанных необходим для того, чтобы оцифровать информацию о гражданах и автоматизировать работу военкоматов.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, он появился раньше начала полномасштабного вторжения в РФ. А каждый военкомат владеет информацией о военнообязанных, но эту информацию хранит в "папочках".

"По сути, первая задача была — это отцифровать эти папочки, внести их в систему, для того чтобы эта информация была онлайн. И когда вы приходите в военкомат, она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Тогда сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, а что вообще происходит с мобилизацией, а сколько военнообязанных, а где они учились", — сказал он.

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Также это помогает автоматизировать работы военкоматов – убирает очереди, окошки и т.д.

"Теперь все будет построено таким образом, что когда человек приходит в военкомат, данные уже находятся в этой системе. Таким образом, речь идет об автоматизации работы военкоматов, которая убирает эти очереди, окошки и т.д. Это о сервисе в самом военкомате", — говорится в сообщении.

Реестр поможет ВСУ

Также качественные данные позволяют ВСУ и главнокомандующему принимать управленческие решения – какое количество людей мобилизовать, кто ему нужен и так далее.

"Это открывает возможности отображения каких-то документов, если мы говорим о "Действие.Милитари", например, что вы военнообязаны, если это нужно. То есть появляется реестр, который можно использовать. Вот в принципе для этого нужен "Оберег" ", – добавил он.

На сегодняшний день есть ряд правил, когда человеку нужно приходить. Федоров уверен, что 90% мужчин нарушали их, ведь даже не знают об их существовании.

"И я вам скажу, что я уже видел нескольких министров обороны, когда мы их онбородали в эту тему, рассказывали о проблематике, что так не может быть, то оказывалось, что каждый из них также должен получить штраф за то, что он или женился и не пришел, или у него изменился город регистрации, и он там не пришел и так далее", — рассказал он.

Добавим, Михаил Федоров в очередной раз подчеркнул, что военнообязанным украинцам не будут поступать повестки из-за приложения "Действие".

Кроме того, ТСН.ua собрал главные положения интервью министра цифровой трансформации Украины.

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