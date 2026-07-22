Какие должности Зеленский предлагал Федорову / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский предлагал Михаилу Федорову разные варианты продолжения работы в команде власти, в частности кресло вице-премьера по технологическому развитию. Впрочем, бывший глава оборонного ведомства категорически отказался от такой роли, поскольку считает свое увольнение из Министерства обороны Украины необоснованным.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в политических кругах.

Зеленский предлагал Федорову разные должности: что известно

По информации источников, во время встречи с главой государства Федорову рекомендовали сохранить присутствие у власти и сосредоточиться на технологическом направлении.

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На это Михаил Федоров ответил, что без полноценных полномочий, которое имеет только Минобороны, реализовать его стратегию сдерживания российской агрессии будет невозможно.

Собеседники в военных кругах добавили, что Федоров настаивал на логичности своей дальнейшей работы в МОУ. По его мнению, после назначения Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ предыдущая команда министерства могла бы без промедления начать совместную трансформацию Сил обороны.

Любому новому руководителю понадобятся месяцы, чтобы сформировать собственную команду и полностью разобраться во внутренних процессах.

Кроме этого, после отставки Александра Сырского исчезла формальная причина, по которой президент ранее аргументировал свой отказ переназначать Федорова на должность главы оборонного ведомства.

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Федорову предлагали создать свою партию

Напомним, увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны из-за длительного конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским спровоцировало политический кризис в Украине.

Несмотря на предложения по трудоустройству от американских технологических гигантов, в частности компании Palantir Алекса Карпа, экс-чиновник отказался покидать страну. По данным The Times, в его окружении уже обсуждается создание новой антикоррупционной партии при поддержке нескольких народных депутатов, а сам Федоров рассматривается как потенциальный кандидат в президенты с высоким уровнем доверия среди населения.

Увольнение Федорова осветило тенденцию военного правительства Зеленского устранять сильных чиновников, превращая их в потенциальных политических соперников, как это ранее произошло с Валерием Залужным.

Эксперты и источники издания отмечают, что причиной отставки Федорова могла стать его реформа системы оборонных закупок в пользу стартапов, что вызвало сопротивление влиятельных кругов. Сейчас экс-министр стремится продолжать работу ради победы Украины и настаивает на назначении младшего командования в ВСУ.

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